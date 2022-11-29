İran ABD CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B grubunun üçüncü maçında İran ile ABD karşı karşıya geliyor. 3 puanı bulunan İran'a gruptan çıkmak için beraberlik yetiyor. 2 puan ile 3 .sırada yer alan ABD'nin son 16'ya yükselmesi için mutlak kazanması gerekiyor.

İran - ABD mücadelesini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Al Thumama Stadyumu'nda oynanan müsabaka 22.00'da başladı. Zorlu karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetiyor.

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MAÇIN 11'LERİ

İran: Beiranvand, Mohammadi, Hosseini, Pouraliganji, Rezaeian, Hajsafi, Nourollahi, Ezatolahi, Gholizadeh, Azmoun, Taremi

ABD: Turner, Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson, Adams, Musah, McKennie, Weah, Sargent, Pulisic