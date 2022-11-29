Brezilya bileti kaptı

Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya süprize izin vermedi. İlk maçta Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Sambacılar, Kamerun'u yenerek 3 puanla sahaya çıkan İsviçre'yi 1-0 mağlup etti. Neymar'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği mücadeleyi kazanan Brezilya, puanını 6'ya yükseltip son 16 turunu garantiledi. Güney Amerika temsilcisini galibiyete taşıyan golü 83. dakikada Carlos Casemiro kaydetti. Brezilya'nın 63'ta Vinicius Junior ile bulduğu bir gol de VAR'dan gelen uyarıyla ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Brezilya son maçını 2 Aralık Cuma günü Kamerun ile oynayacak. İsviçre ise Kamerun ile karşı karşıya gelecek.

IŞIKLAR SÖNDÜ

İlk yarının son anlarında Brezilya korner atacakken bir anda stadın ışıkları söndü. Herkes şaşkınlık yaşarken uğultular yükseldi oyun durdu. Kısa süre elektrikler geldi.

NEYMAR YOKTU

Brezilya'nın süperstarı Neymar, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi yerine Fred oynadı. Galatasaray 'ın forveti Seferovic, 76'da Breel Embolo'nun yerine girdi.