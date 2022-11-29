Haberler Dünya Kupası 2022 Brezilya bileti kaptı

Brezilya bileti kaptı

2022 Dünya Kupası’nın favorilerinden Brezilya, İsviçre’yi 83. dakikada Carlos Casemiro’nun attığı golle mağlup edip son 16 turunu garantiledi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Brezilya bileti kaptı

Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya süprize izin vermedi. İlk maçta Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Sambacılar, Kamerun'u yenerek 3 puanla sahaya çıkan İsviçre'yi 1-0 mağlup etti. Neymar'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği mücadeleyi kazanan Brezilya, puanını 6'ya yükseltip son 16 turunu garantiledi. Güney Amerika temsilcisini galibiyete taşıyan golü 83. dakikada Carlos Casemiro kaydetti. Brezilya'nın 63'ta Vinicius Junior ile bulduğu bir gol de VAR'dan gelen uyarıyla ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Brezilya son maçını 2 Aralık Cuma günü Kamerun ile oynayacak. İsviçre ise Kamerun ile karşı karşıya gelecek.

IŞIKLAR SÖNDÜ

İlk yarının son anlarında Brezilya korner atacakken bir anda stadın ışıkları söndü. Herkes şaşkınlık yaşarken uğultular yükseldi oyun durdu. Kısa süre elektrikler geldi.

NEYMAR YOKTU

Brezilya'nın süperstarı Neymar, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi yerine Fred oynadı. Galatasaray 'ın forveti Seferovic, 76'da Breel Embolo'nun yerine girdi.

DİĞER
Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi Sevtap Parman'ın son halini gören "Zaman acımasız" demeden edemiyor!
Meryem Bank! 10 milyon dolarlık serveti bulunan Meryem Uzerli yeni anlaşmalarla servetine servet kattı
Nelsson için taviz yok! Cimbom rakamı belirledi
Fırtına'da ilk hedef forvet! Dovbyk için kontenjan açılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Portekiz son 16'da
Düelloda zafer Gana'nın
Sözleşmeli sanatçıya kadro gelecek mi?
Sözleşmeli KİT personeline kadro gelecek mi?
Sözleşmeli akademik personele kadro gelecek mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'ta istifa depremi! Juventus'ta istifa depremi! 01:15
Juventus'ta istifa depremi! Juventus'ta istifa depremi! 01:14
Ege derbisini Manisa kazandı Ege derbisini Manisa kazandı 00:52
Kampta 2 maç Kampta 2 maç 00:39
Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı! Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı! 00:31
G.Saray'a Oliveira'dan şok haber! G.Saray'a Oliveira'dan şok haber! 00:31
Daha Eski
Mehmet Topal'dan F.Bahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor" Mehmet Topal'dan F.Bahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor" 00:31
G.Saray da Onur için devrede! O giderse... G.Saray da Onur için devrede! O giderse... 00:31
Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun" Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun" 00:31
Şenol Güneş'ten Gedson kararı! İşte o detay Şenol Güneş'ten Gedson kararı! İşte o detay 00:31
Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... 00:31
Transferi Okan Buruk veto etti! Transferi Okan Buruk veto etti! 00:30