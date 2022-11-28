Haberler Dünya Kupası 2022 Kamerun Sırbistan maçı sonrası Dragan Stojkovic: Sonuç hayal kırıklığı!

Kamerun Sırbistan maçı sonrası Dragan Stojkovic: Sonuç hayal kırıklığı!

2022 Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Mücadelenin bir bölümünde 3-1 öne geçen Sırbistan, buna karşın skorda üstünlüğü koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından konuşan Sırbistan Teknik Direktörü Dragan Stojkovic, sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. İşte o sözler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 19:19
Kamerun Sırbistan maçı sonrası Dragan Stojkovic: Sonuç hayal kırıklığı!

2022 Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Kamerun ile karşılaşan Sırbistan, mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sırbistan Teknik Direktörü Dragan Stojkovic maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Stojkovic, "Bugün yine şanssızdık, iki merkez savunma oyuncusu değişiklik istedi, Veljkovic ve Pavlovic, bunlara tepki vermek zorunda kaldık. Bu sakatlanmalar nedeniyle şanssızız, bu durum bizi endişelendiriyor. Bugün yine zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldık." diye konuştu.

"Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradım" diyen Sırp teknik adam, "Oyuncular kazanmayı gerçekten istedi. Mükemmel tepki verdiler. Özellikle 3. gol bir ustalıktı. Ancak hatalarımızdan sonra Kamerun'dan aynı şekilde iki gol geldi. Devam edeceğiz, Brezilya - İsviçre karşılaşmasını izleyeceğiz, tabii ki Brezilya'nın kazanmasını istiyoruz." sözlerini kullandı.

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