Haberler Dünya Kupası 2022 Güney Kore Gana 2-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Güney Kore Gana 2-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası H Grubu'nun 2. maçlarında Güney Kore ile Gana kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla Gana oldu. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 18:02 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 18:33
Güney Kore Gana 2-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Gana oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore ile Gana, Education City Stadyum'unda karşılaşırken müsabakada İngiliz hakem Antony Taylor düdük çaldı.

24. dakikada kullanılan duran topta Mohammed Salisu, Gana'yı 1-0 öne geçiren golü attı. Güney Kore hücumda etkisini gösteremezken, Mohammed Kudus, 34. dakikada attığı kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Asya temsilcisi 2. yarıya ise etkili başladı. 58 ve 61. dakikalarda Cho Kyu-Sung'un golleriyle eşitliği sağlayan Güney Kore'nin sevinci 7 dakika sürdü. Muhammed Kudus, kendisinin 2. takımının 3. golünü atarak Gana'yı yeniden öne geçirdi.

Mücadelede başka gol olmazken, Afrika temsilcisi ilk 3 puanını aldı. Grubun son maçlarında 2 Aralık Cuma günü TSİ 18.00'de Gana-Uruguay, Güney Kore-Portekiz karşılaşmaları oynanacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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