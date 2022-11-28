Almanya son anda

Dünya Kupası E Grubu'nda dün akşam final tadında bir maç oynandı. İlk maçta Japonya'ya yenilen Almanya, kazanmak zorunda olduğu mücadelede Kosta Rika'yı 7-0'la geçen İspanya ile karşılaştı. Dünyanın gözü bu maçtaydı... Mücadeleye hızlı başlayan İspanya'da 7'de Dani Olmo ile direğe takıldı. 40'ta Almanya Antonio Rüdiger'in kafa vuruşuyla kaleyi buldu ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sonradan oyuna giren Alvaro Morata, 62'de İspanya'yı 1-0 öne geçirirken Almanlar'ın hayallerini yıktı. Bu gol sonrası baskı kuran Almanya 83'te Niclas Füllkrug ile skoru eşitledi. Boğalar kazansaydı son 16 biletini alacaktı ama bu fırsatı kaçırdı. Panzerler ise son 16 tur umutlarını son maça taşıdı.