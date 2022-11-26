Haberler Dünya Kupası 2022 TUNUS AVUSTRALYA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Tunus - Avustralya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TUNUS AVUSTRALYA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Tunus - Avustralya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu müsabakasında Tunus ile Avustralya kozlarını paylaşacak. Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tunus - Avustralya maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 09:36
TUNUS AVUSTRALYA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Tunus - Avustralya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Tunus ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tunus - Avustralya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TUNUS - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tunus - Avustralya maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Al Janoub Stadı'nda oynanacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak.

İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

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