Tunus-Avustralya maçı CANLI İZLE

Katar'da organize edilen 2022 Dünya Kupası'nde heyecan dolu maçlar oynanmaya devam ediyor. D Grubu'nda ilk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Afrika ekibi Tunus, ilk karşılaşmasında Fransa'ya 4-1 kaybeden Okyanusya temsilcisi Avustralya ile kozlarını paylaşıyor.

Al Janoub Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 13.00'te başladı. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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TUNUS-AVUSTRALYA MAÇI 11'LERİ

Tunus: Dahmen - Talbi, Meriah, Bronn - Abdi, Laidouni, Skhiri, Drager - Sliti, Jebali, Msakni.

Avustralya: Ryan - Behich, Rowles, Souttar, Karacic - Irvine, McGree, Mooy - Leckie, Duke, Goodwin.