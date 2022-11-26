Arjantinli yıldız Lionel Messi Meksika maçının ardından konuştu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Mücadeleyi Messi, 1 gol 1 asistle tamamladı.

Maçın ardından konuşan tecrübeli yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için oldukça zor bir maç oldu. İlk yarıda kendimizi gösteremedik. Bu galibiyet için çok mutluyum. Polonya maçı final havasında olacak. Şimdi pes edemeyiz. Oynayacağımız tüm finaller var, hata yapamayız. Halkın tepkisinin böyle olacağını biliyorduk, sanırım uyum sağladık, uzun süredir beraberiz."