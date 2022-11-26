Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantinli yıldız Lionel Messi Meksika maçının ardından konuştu

Arjantinli yıldız Lionel Messi Meksika maçının ardından konuştu

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. C grubu mücadelesinde Arjantin, Messi'nin yıldızlaştığı karşılaşmada Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Lionel Messi açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 00:34
Arjantinli yıldız Lionel Messi Meksika maçının ardından konuştu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup etti. Mücadeleyi Messi, 1 gol 1 asistle tamamladı.
Maçın ardından konuşan tecrübeli yıldız şu ifadeleri kullandı:
"Bizim için oldukça zor bir maç oldu. İlk yarıda kendimizi gösteremedik. Bu galibiyet için çok mutluyum. Polonya maçı final havasında olacak. Şimdi pes edemeyiz. Oynayacağımız tüm finaller var, hata yapamayız. Halkın tepkisinin böyle olacağını biliyorduk, sanırım uyum sağladık, uzun süredir beraberiz."

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