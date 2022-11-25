Haberler Dünya Kupası 2022 Katar Senegal: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar Senegal: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Senegal kozlarını paylaştı. Senegal, Katar'ı 3-1 mağlup ederek turnuvada ilk 3 puanını aldı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 18:01 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 18:09
Katar Senegal: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar 2022 Dünya Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvanın A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Senegal kozlarını paylaştı. Senegal rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanla tanışan taraf oldu.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda ilk golü bulan taraf Senegal oldu. 41. dakikada Katar ceza sahasına gönderilen top, savunma oyuncusu Khoukhi'nin ayağına dolanınca, boşta kalan meşin yuvarlağı Dia düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

Senegal ikinci yarının başında da Jokobs'un kullandığı kornerde Diedhiou'nun kafa golüyle farkı ikiye yükseltti: 0-2.

Katar, yediği ikinci golden sonra hücumda etkinliğini arttırdı. Afif ve Ali'nin sürüklediği ataklarla Senegal ceza sahasına kadar gelen Katarlı oyuncular, son vuruşlarda ise etkisizdi.

Katar 67. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya altı pas önünde Mohamad diziyle vurdu, yere de çapan topu kaleci Mendy sağına uzanıp son anda kornere çeldi.

TARİHİ GOLÜ ATMAYI BAŞARDI

Katar'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Mohammed Muntari'den geldi. Karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna giren Muntari yalnızca 4 dakika sonra golünü atarak adını Katar tarihine yazdırdı.

Sağ kanattan gelişen atakta Mohamad'in ön direğe yaptığı ortaya Muntari kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2.

Katar beraberlik umudu için yüklenirken, kalesinde 3. golü gördü. Sağ kanattan hızlı gelişen Senegal atağında Ndiaye ceza sahasına girdi, yerden geriye çıkardığı topa Diegn gelişine vurdu ve Katar'ın umutlarını bitirdi: 1-3.

İkinci maçında ilk galibiyetini alan Senegal, puanını 3'e yükseltti. Katar ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.

Tribünlerde 41 bin 797 taraftar olduğu açıklandı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Arda Güler'e büyük kanca! Avrupa devlerini peşine taktı...
Seda Sayan estetik koltuğundan paylaştı görenler korktu! Yüzünü gerdirip örümcek ağı ve Fransız askısı yaptırmıştı: "Kim der 59 yaşında"
Sofiane Feghouli Süper Lig ekibinde!
Marcelo transferi imzaya kaldı! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Serdar Azmoun: F.Bahçe'de oynamak isterim
Hollanda Ekvador | CANLI
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KYK KREDİ BORÇ SORGULAMA EKRANI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında... F.Bahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında... 18:43
Kartal günün ikinci antrenmanını tamamladı Kartal günün ikinci antrenmanını tamamladı 18:29
Fenerbahçe hazırlıklarına başladı Fenerbahçe hazırlıklarına başladı 18:10
Sofiane Feghouli Süper Lig ekibinde! Sofiane Feghouli Süper Lig ekibinde! 17:45
F.Bahçe deplasmanda kazandı F.Bahçe deplasmanda kazandı 17:26
Marcelo transferi imzaya kaldı! G.Saray... Marcelo transferi imzaya kaldı! G.Saray... 16:52
Daha Eski
Ahmetcan Kaplan'dan önemli ziyaret Ahmetcan Kaplan'dan önemli ziyaret 16:37
İzmir derbisinin bilet fiyatları belli oldu İzmir derbisinin bilet fiyatları belli oldu 16:33
Eski Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Fırtına'ya ziyaret Eski Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Fırtına'ya ziyaret 16:29
Samsunspor'dan kadına şiddete karşı özel forma Samsunspor'dan kadına şiddete karşı özel forma 10:14
Spezia'dan Serdar Dursun açıklaması Spezia'dan Serdar Dursun açıklaması 10:27
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Şenol Güneş kadro dışı bırakabilir Beşiktaş'ta flaş gelişme! Şenol Güneş kadro dışı bırakabilir 10:46