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2022 DÜNYA KUPASI: Drogba Bu seviyelerde başarı için doğru oyuncuları doğru yerde kullanmalı

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Dünya Kupası'nda mücadele eden Afrika takımlarının neden zorluk yaşadığına dair bir açıklamada bulundu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 15:54
2022 DÜNYA KUPASI: Drogba Bu seviyelerde başarı için doğru oyuncuları doğru yerde kullanmalı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, Afrika takımlarının Dünya Kupası'nda başarılı olamama sebeplerine bir yorum getirdi.

Bireysel olarak Afrikalı oyuncuların gayet iyi olduklarını söyleyen Fildişi Sahilli eski yıldız, "Senegal'in Hollanda'ya 2-0 yenildiği maça bakın. Sadio Mane olsaydı bundan daha iyi oynayabilirler miydi? Hiç zannetmiyorum. Afrika takımları bireysel olarak iyi oyunculara sahip, özellikle Avrupa'da oynayan oyuncular çok iyi durumda ancak hepsi bireysel olarak iyi." dedi.

Başarının ancak takım olarak geleceğini söyleyen Drogba, "Afrikalı oyuncular her ne kadar iyi olursa olsun, bir araya geldiklerinde teknik direktörlerin doğru sistemi bulması zorlaşıyor. Bu seviyelerde başarı için doğru oyuncuları doğru yerde kullanmalı ve maçın gerektirdiği yoğunluğu elden bırakmamalısınız." ifadelerini kullandı.

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