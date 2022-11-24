Haberler Dünya Kupası 2022 PORTEKİZ GANA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Portekiz - Gana maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

PORTEKİZ GANA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Portekiz - Gana maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. H Grubu müsabakasında Portekiz ile Gana kozlarını paylaşacak. Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - Gana maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:40 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 13:00
PORTEKİZ GANA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Portekiz - Gana maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Portekiz ile Gana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - Gana maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

PORTEKİZ - GANA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Portekiz - Gana maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

RONALDO İLK KUPASININ PEŞİNDE

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinde eksik olan Dünya Kupası'nı kaldırma hedefiyle Katar'daki turnuvaya başlayacak. Yıldız futbolcu kariyerinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

PORTEKİZ 8. KEZ KUPADA

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 7 kez katıldı. Portekiz, turnuvadaki en iyi derecesini, ilk tecrübesini yaşadığı 1966 yılında elde etti. Eusebio'nun sürüklediği takım, klasman karşılaşmasında Sovyetler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek 3'üncü oldu. Almanya 2006'da da yarı finale yükselmeyi başaran Portekiz, son olarak katıldığı Rusya 2018'de ise son 16'da turnuvaya veda etti.

Dünya kupalarında 30 maç yapan Portekiz, bunların 14'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı, 10'unu ise kaybetti. Portekiz, Dünya Kupası tarihi boyunca 49 gol attı ve kalesinde 35 gol gördü.

GANA'NIN 4. DÜNYA KUPASI MACERASI

Gana Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 3 kez katıldı. Afrika ülkesi, ilk katıldığı kupa olan Almanya 2006'da İtalya, Çek Cumhuriyeti ve ABD'nin bulunduğu grupta 2 galibiyet alarak 2. tura çıktı ancak Brezilya'ya 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Gana, sonraki turnuva Güney Afrika 2010'da ise çeyrek finale yükselerek oldukça sükse yaptı. Almanya, Sırbistan ve Avustralya ile yarıştığı gruptan çıkan Gana, 2. turda karşılaştığı ABD'yi Gyan'ın uzatmalardaki golüyle 2-1 mağlup ederek son 8'e kaldı ama çeyrek finalde Uruguay'a penaltılar sonucunda yenilerek elendi.

Gana, Brezilya 2014'te ise grup maçlarında Portekiz ve ABD'ye 2-1'lik sonuçlarla mağlup olurken, Almanya ile 2-2 berabere kaldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti. Dünya kupalarında 12 maç yapan Gana, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 5'inden mağlubiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrıldı. Gana, bu maçlarda 13 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü.

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