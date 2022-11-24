Haberler Dünya Kupası 2022 Portekiz Gana: 3-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Portekiz Gana: 3-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası'nde heyecan devam ediyor. Turnuvanın H Grubu'nun 2. maçında Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi. Portekiz rakibi Gana'yı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 21:00 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 21:16
Portekiz Gana: 3-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu maçında Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi. Portekiz rakibi Gana'yı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat çevresine gelen Portekizli taraftarlar 7 numaralı Ronaldo formalarıyla tezahüratlara başladılar. Ronaldo ısınmaya çıktığında da statta büyük bir gürültü koptu. Karşılaşma başladıktan sonra da Ronaldo'nun ayağına her top geldiğinde Portekizli taraftarların sesi yükseldi.

Karşılaşmanın ilk net fırsatını da Portekiz, Ronaldo ile yakaladı. Yıldız futbolcu 10. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atamadı.

İlk yarıda Gana rakibini kendi yarı sahasında beklerken, Portekiz hızlı paslarla rakip yarı alanda boşluklar yakalamaya çalıştı. Çok net fırsatın olmadığı ilk yarıdan gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının başında da değişen bir şey yoktu. Portekiz daha çok pas yapan ve topa sahip olan taraftı. Ronaldo, Salisu ile rakip ceza sahasında girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı Ronaldo gole çevirdi. Bu golden sonra Gana riskleri alınca goller de üst üste geldi. Gana'nın beraberlik golünden 1 dakika sonra Portekiz Joao Felix ve Leao'nun golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakaladı.

Gana'nın 89. dakikada Bukari ile bulduğu gol maça bir kez daha heyecan getirdi. Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Portekiz kalecisi Costa arkasındaki Ganalı oyuncuyu fark etmeyip topu önüne bıraktı, geriden gelen Bukari topu kaptı, son anda araya Portekiz savunması girdi. Gana son şansını da kullanamadı.

CRİSTİANO RONALDO TARİHE GEÇTİ

Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Gana'ya attığı golle, 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk isim olarak tarihe geçti.

Ronaldo, 2006, 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupalarının ardından 2022'de de gol atmayı başardı ve adını tarihe yazdırdı.

Gana ise Portekiz'e attığı gollerle Katar 2022'de gol atmayı başaran ilk Afrika ekibi oldu.

Portekiz bu galibiyetle gruptaki ilk maçlar sonunda liderliğe yükseldi, puansız Gana ise son sırada kaldı. Grupta Uruguay ve Güney Kore'nin 1'er puanı bulunuyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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