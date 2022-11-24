Haberler Dünya Kupası 2022 Japon harikası

Japon harikası

Dünya Kupası’nda Arjantin’den sonra bir şok da Panzerler yaşadı. Japonlar İlkay’a Doan ve Asano ile cevap verip destan yazdı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Japon harikası

Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı Katar'daki Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar devam ediyor. Önceki gün Arjantin'in Suudi Arabistan'a kaybetmesinin ardından bu defa da Almanlar, Japonya'ya takıldı. Panzerler, 33. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Maçın bundan sonraki bölümü Alman hücumcuları ile Japon kalecisi Gando arasında oynandı. Almanya 2. golü bulamayınca Japonlar hep umutlarını korudular. 75'te Ritsu Doan skoru 1-1'e getirdi. 83'te Takuma Asano skoru 2-1 yaptı. Japonya galibiyet sonrasında büyük sevinç yaşadı.


BİR İLKİ BAŞARDILAR
Almanya'yı deviren Japonya, Dünya Kupası tarihinde ilk golü yediği hiçbir maçı kazananamıştı. 2 beraberlik, 7 yenilgisi vardı. Kötü istatistiği Almanya maçında tersine çevirdiler.

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