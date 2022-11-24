Japon harikası

Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı Katar'daki Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar devam ediyor. Önceki gün Arjantin'in Suudi Arabistan'a kaybetmesinin ardından bu defa da Almanlar, Japonya'ya takıldı. Panzerler, 33. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Maçın bundan sonraki bölümü Alman hücumcuları ile Japon kalecisi Gando arasında oynandı. Almanya 2. golü bulamayınca Japonlar hep umutlarını korudular. 75'te Ritsu Doan skoru 1-1'e getirdi. 83'te Takuma Asano skoru 2-1 yaptı. Japonya galibiyet sonrasında büyük sevinç yaşadı.
BİR İLKİ BAŞARDILAR
Almanya'yı deviren Japonya, Dünya Kupası tarihinde ilk golü yediği hiçbir maçı kazananamıştı. 2 beraberlik, 7 yenilgisi vardı. Kötü istatistiği Almanya maçında tersine çevirdiler.