Vikingler'e Tunus freni

Dünya Kupası'na iddialı gelen ekiplerden Danimarka, D Grubu'ndaki ilk maçında Tunus'la karşılaştı. Education City Stadı'ndaki karşılaşmada, iki takım da mücadeleci bir oyun ortaya koydu. Tunus'un özellikle ilk yarıda bulduğu fırsatları harcadığı maçta, son anlarda ise Danimarka rakip kalede pozisyonları kaçırdı. Avrupa Şampiyonası'nın finalisti olarak gelen Danimarka, böylece ilk maçında taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.



CORNELİUS ZORU BAŞARDI

Trabzonspor'un eski oyuncusu Andreas Cornelius, Tunus karşısında 65. dakikada Kasper Dolberg'in yerine oyuna girdi. 70'te kale ağzından inanılmaz bir golü kaçırdı. G.Saray'lı Victor Nelsson ve Trabzonsporlu Stryger Larsen ise maçta süre almadı.