Haberler Dünya Kupası 2022 İspanya Kosta Rika maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

İspanya Kosta Rika maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dev turnuvada E Grubu'nun 2. karşılaşmasında İspanya ile Kosta Rika kozlarını paylaşıyor. İspanya - Kosta Rika maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 19:20 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 19:50
İspanya Kosta Rika maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

E Grubu'nun 2. karşılaşmasında İspanya ile Kosta Rika kozlarını paylaşıyor.

Al Thumama Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İSPANYA - KOSTA RİKA İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Asensio, Olmo

Kosta Rika: Navas, Oviedo, Calvo, Waston, Duarte, Fuller, Bennette, Tejeda, Borges, Campbell, Contreras

İSPANYA - KOSTA RİKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İSPANYA - KOSTA RİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İspanya - Kosta Rika maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

GRUBUN İLK MAÇINDA JAPONYA SÜRPRİZE İMZA ATTI

2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya ile Japonya kozlarını paylaştı. Japonya rakibi Almanya karşısında 1-0 yenik durumdan 2-1 öne geçti ve önemli bir galibiyete imza attı. Bu maçın ardından şimdi de grupta gözler İspanya - Kosta Rika maçına çevrildi.

MAÇIN GOLLERİ;

DİĞER
Power Rangers yıldızı Jason David Frank hayatını kaybetti!
53 gün sonra bitti! Merve Boluğur ile Mert Aydın 5 dakikada boşandı! Boşanma sonrası ilk paylaşımlar Merve’den! Bikinisiyle yeşillikler içinde...
G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar...
Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Al-Shahrani'nin tedavisi ülkesinde devam edecek
Almanya'ya Japonya şoku!
YENİ AY EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Emekli, atanamayan öğretmene Öğretmenler Günü mesajları
Sevgiliye, arkadaşa, eşe, anneye Öğretmenler Günü mesajı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daniel Ricciardo yeniden Red Bull'da Daniel Ricciardo yeniden Red Bull'da 16:46
Orkun Kökçü Umre'ye gitti Orkun Kökçü Umre'ye gitti 16:46
G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... 16:42
Ronaldo'ya 2 maç ceza! Ronaldo'ya 2 maç ceza! 16:36
Eyüpspor'a stat müjdesi! Eyüpspor'a stat müjdesi! 15:13
Bayern Münih'ten transfer! Bayern Münih'ten transfer! 15:37
Daha Eski
Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek 15:39
F.Bahçe Opet set vermedi F.Bahçe Opet set vermedi 15:50
Türk Telekom - Trento maçı saat kaçta? Türk Telekom - Trento maçı saat kaçta? 16:03
Galatasaray - Hapoel Holon maçı saat kaçta? Galatasaray - Hapoel Holon maçı saat kaçta? 16:08
Drogba: Mbappe'yi reddetmiştim! Drogba: Mbappe'yi reddetmiştim! 16:18
Masuaku'nun sözleşmesinde şaşırtan detay! Masuaku'nun sözleşmesinde şaşırtan detay! 16:30