İspanya Kosta Rika maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

E Grubu'nun 2. karşılaşmasında İspanya ile Kosta Rika kozlarını paylaşıyor.

Al Thumama Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İSPANYA - KOSTA RİKA İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Asensio, Olmo

Kosta Rika: Navas, Oviedo, Calvo, Waston, Duarte, Fuller, Bennette, Tejeda, Borges, Campbell, Contreras

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İSPANYA - KOSTA RİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İspanya - Kosta Rika maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

GRUBUN İLK MAÇINDA JAPONYA SÜRPRİZE İMZA ATTI

2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya ile Japonya kozlarını paylaştı. Japonya rakibi Almanya karşısında 1-0 yenik durumdan 2-1 öne geçti ve önemli bir galibiyete imza attı. Bu maçın ardından şimdi de grupta gözler İspanya - Kosta Rika maçına çevrildi.

MAÇIN GOLLERİ;

⚽️GOOOLL!! Daniel Olmo'dan klas dokunuş! İspanya maça hızlı başladı... pic.twitter.com/6DHiwqqQFF — TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022

⚽️GOOOLL!! Marco Asensio'dan mükemmel bir tek vuruş! pic.twitter.com/4HecL0D1Gx — TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022