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Meksika Polonya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu'nda Meksika, gruptaki ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Meksika - Polonya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 18:55 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 19:10
Meksika Polonya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda Meksika, ilk maçında Polonya ile kozlarını paylaşıyor.

Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

MEKSİKA-POLONYA İLK 11'LER

MEKSİKA: Ochoa, Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo, Alvarez, Herrera, Chavez, Lozano, Vega, Martin.

POLONYA: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowski.

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MEKSİKA-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada 974 Stadyumu'nda oynanan ve Avustralyalı hakem Chris Beath'un düdük çaldığı C Grubu mücadelesi saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9'uncu kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.

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