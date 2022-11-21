Haberler Dünya Kupası 2022 SENEGAL HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Senegal - Hollanda maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

SENEGAL HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Senegal - Hollanda maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu müsabakasında Senegal ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Senegal - Hollanda maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:49 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 10:00
SENEGAL HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Senegal - Hollanda maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Senegal ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Senegal - Hollanda maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

SENEGAL - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Senegal - Hollanda maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Senegal: E. Mendy; Sabaly, Cisse, Koulibaly, Ballo-Toure; Kouyate, N. Mendy, I. Gueye; I. Sarr, Dia, Diatta

Netherlands: Pasveer; Timber, Van Dijk, Ake; Frimpong, F. De Jong, Koopmeiners, Blind; Klaassen; Gakpo, Bergwijn

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