ABD Galler 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Galler ile 1-1 berabere kaldı.



Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Katar Futbol Federasyonu'ndan Abdulrahman Al Jassim'in düdük çaldığı maçta ABD'nin golünü 36'ncı dakikada Timothy Weah atarken, Galler'in golünü 82'nci dakikada penaltıdan Gareth Bale kaydetti.



ABD ikinci maçında İngiltere ile 25 Kasım'da mücadele edecek. Galler ise aynı gün İran ile karşılaşacak.



STEFAN KUNTZ KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ



2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ile Galler arasında oynanan maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti. Kuntz'a yardımcısı Jan-Moritz Lichte eşlik etti.



HAJI WRIGHT YEDEK SOYUNDU



ABD Milli Takımı'nda forma giyen Antalyasporlu futbolcu Haji Wright, mücadeleye yedek soyundu. Haji Wright, mücadelenin 74'üncü dakikasında Joshua Sargent'in yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın golleri;

⚽GOOOLL!! Timothy Weah attı ABD öne geçti! Pulisic'ten enfes asist... pic.twitter.com/ZoJUpPf3ml — TRT Spor (@trtspor) November 21, 2022