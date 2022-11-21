Haberler Dünya Kupası 2022 ABD Galler 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ABD Galler 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada B Grubu mücadelesinde ABD ile Galler karşı karşıya geldi. ABD rakibi Galler ile 1-1 berabere kaldı. İki takım turnuvaya 1 puanla başladı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 00:01 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 00:05
ABD Galler 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Galler ile 1-1 berabere kaldı.

Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Katar Futbol Federasyonu'ndan Abdulrahman Al Jassim'in düdük çaldığı maçta ABD'nin golünü 36'ncı dakikada Timothy Weah atarken, Galler'in golünü 82'nci dakikada penaltıdan Gareth Bale kaydetti.

ABD ikinci maçında İngiltere ile 25 Kasım'da mücadele edecek. Galler ise aynı gün İran ile karşılaşacak.

STEFAN KUNTZ KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda ABD ile Galler arasında oynanan maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti. Kuntz'a yardımcısı Jan-Moritz Lichte eşlik etti.

HAJI WRIGHT YEDEK SOYUNDU

ABD Milli Takımı'nda forma giyen Antalyasporlu futbolcu Haji Wright, mücadeleye yedek soyundu. Haji Wright, mücadelenin 74'üncü dakikasında Joshua Sargent'in yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın golleri;

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