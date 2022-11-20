12 yılda 300 milyar dolar!

Katar'ın düzenleyeceği 2022 FIFA Dünya Kupası şimdiye kadarki en pahalı Dünya Kupası organizasyonu olarak tarihe geçti. Bloomberg'in haberine göre, Katar turnuvayı düzenlemeye hak kazanmasının üzerinden geçen 12 yılda hazırlık için 300 milyar dolar harcadı. Başkent Doha, Orta Doğu'da düzenlenen ilk Dünya Kupası süresince 1 milyondan fazla futbolseveri ağırlamak için inşa edilen yeni stadyumlar ve otellerle büyük bir dönüşüme uğradı. 7 yeni futbol stadyumu, ulaşım için bir metro bağlantısı, bir havaalanı, hastaneler, oteller ve alışveriş merkezleri inşa edildi.

5.4 MİLYAR DOLAR KAZANACAK

Forbes dergisinin haberinde ise Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için harcadığı tahmini meblağın 229 milyar doları bulduğu ifade edildi. Turnuvanın bir önceki ev sahibi Rusya ise bu kapsamda 11.6 milyar dolar harcamıştı. Körfez bölgesindeki zengin komşularıyla Avrupa'nın büyük futbol kulüplerine milyarlarca dolar akıtan Katar'daki Dünya Kupası'ndan yaklaşık 5.4 milyar dolarlık gelir bekleniyor. Son Dünya Kupası'nı ekran başında yaklaşık 3.6 milyar kişi izlerken Katar'daki organizasyonda bu sayının da aşılacağı tahmin ediliyor.

UNVANLAR BREZİLYA'DA

21 Dünya Kupası'nın tamamına katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyon oldu. Güney Amerika temsilcisi, en çok katılan, en çok şampiyon olan, en çok maç kazanan, en çok üst üste maç kazanan, en çok gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor. Sambacılar, 1970 ve 2002 Dünya Kupası'nda tüm maçlarını kazanarak da tarihe geçti.

EN GOLLÜ İSVİÇRE'DE

Dünya Kupası finallerinde bugüne dek en gollü geçen organizasyon 1954 İsviçre, en az gol atılan turnuva ise 1990 İtalya'da oldu. 1954'te oynanan 26 maçta 140 gol atıldı. Maç başına 5,38'lik ortalama ile en gollü turnuva yaşandı. İtalya 1990 Dünya Kupası'nda ise 52 maçta 115 gol atıldı. Maç başına 2,21'lik ortalamayla en az gollü turnuva oldu.

SON ZAFER FRANSA'NIN

Rusya ev sahipliğinde 2018'de düzenlenen turnuva, Doğu Avrupa'da gerçekleştirilen ilk Dünya Kupası oldu. Finalde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa, kupadaki ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Fransa'nın Teknik Direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem de teknik adam olarak kazanan üçüncü isim unvanına sahip oldu.

EN GOLCÜ KLOSE

Dünya Kupası tarihinin tüm zamanların en golcü futbolcusu, Almanya'dan Miroslav Klose olarak dikkat çekiyor. Klose, 2002, 2006, 2010,

2014'te düzenlenen turnuvalarda 21 karşılaşmaya çıktı ve 16 gol kaydetti. Klose'nin ardından Brezilyalı Ronaldo Nazario 15 golle ikinci, Almanya'dan Gerd Müller de 14 golle üçüncü sırada bulunuyor.

SOKAKLARDA KARNAVAL

Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandığı 2010'dan bu yana yoğun bir çalışma içine giren Katar'da hazırlıklar tamamlandı. Sokaklar organizasyonda yer alacak katılımcı ülkelerin bayraklarıyla donatıldı. Şampiyona süresince ziyaretçiler için ülke genelinde çeşitli etkinlikler hazırlandı. Bu kapsamda "FIFA Taraftarları" adı altında düzenlenen etkinlikte her gün 40 bin futbolsever, dev ekranlarda 2022 Dünya Kupası maçlarını beraber izleyebilecek.