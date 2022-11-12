Haberler Dünya Kupası 2022 Rekor peşinde

Rekor peşinde

Büyük umutlarla Dünya Kupası'na gidecek Lionel Messi, Arjantin'in yarı finale çıkması halinde Matthaeus'a ait olan en çok forma giyen oyuncu rekorunu kıracak.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Rekor peşinde
Dünya Kupası'nda geri sayım sürerken gözlerin üzerinde olduğu Lionel Messi için de turnuva ayrı bir önem taşıyor. Arjantin'in 36 yıllık Dünya Kupası özlemine son vermek isteyen 35 yaşındaki yıldız, organizasyonda en fazla forma giyen oyuncu rekorunu da kırabilir. Şu ana kadar 4 Dünya Kupası'nda 19 karşılaşmaya çıkan Messi, Arjantin ile yarı final görmesi durumunda Alman Matthaeus'un 25 maçlık rekorunu egale edecek. Messi, olası bir final veya üçüncülük maçıyla da rekoru uzun süredir elinde tutan Alman futbolcuyu geride bırakacak. Futbol veda eden Klose'nin 23, Maldini'nin ise 21 maçı bulunuyor.
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