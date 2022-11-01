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Japonya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Japonya Futbol Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 16:56
Japonya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında 26 kişilik kadroyu duyuran milli takımın teknik direktörü Hajime Moriyasu, tecrübeli oyunculardan daha çok turnuvada forma giymek için "büyük heyecan" duyan gençleri tercih ettiğini söyledi.

Hedeflerinin en az çeyrek final olduğunu belirten Moriyasu, bir dönem Galatasaray forması da giyen 36 yaşındaki Yuto Nagatomo'yu da kadroya dahil etti.

E Grubu'nda sırasıyla Almanya, Kosta Rika ve İspanya ile karşılaşacak Japonya'nın kadrosunda şu oyunculara yer verildi:

Kaleciler: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Sint-Truiden), Eiji Kawashima (Strasbourg)

Defans: Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Maya Yoshida (Schalke 04), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Hiroki Ito (Stuttgart), Yuto Nagatomo (Tokyo), Yuta Nakayama (Huddersfield)

Orta saha: Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting Lizbon), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Gaku Shibasaki (Leganes), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ritsu Doan (Freiburg), Junya Ito (Reims), Takumi Minamino (Monaco), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuki Soma (Nagoya Grampus).

Forvet: Daizen Maeda (Celtic), Takuma Asano (Bochum), Ayase Ueda (Cercle Brugge)

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