DÜNYA KUPASI HABERLERİ | EA Sports duyurdu! Dünya Kupası'na özel...

EA Sports, serinin 2017'de piyasaya sürülen versiyonu FIFA 18 için, 2018 yılında gerçekleştirilen Dünya Kupası organizasyonu desteğini sunmuştu. Bu destek ile oyuncular, Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermiş tüm milli takımlar ile Dünya Kupası deneyimini yaşayabiliyorlardı.

FIFA'nın düzenleyeceği 2022 Katar Dünya Kupası'nı oyun severlerle buluşturmak isteyen EA Sports, FIFA 23 oyununa da özel Dünya Kupası modu ekleyeceğini açıkladı.

Bu pakette, milli takımların resmi Dünya Kupası kadroları, organizasyonda giyecekleri formalar, organizasyonun yapıldığı ülkedeki stadyumlar ve resmi Dünya Kupası yayın arayüzü olmak üzere gerçekçi deneyimi yansıtacak tüm unsurlar bulunacak. Ayrıca gelecek olan Dünya Kupası modunda oyun severler çevrimiçi olarak aralarında organizasyon düzenleyebilecek.

EA Sports, 2022 Dünya Kupası'na özel olarak çıkaracağı modu 9 Kasım'da erişime açacağını paylaştı.

İŞTE EA SPORTS FIFA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

It's Happening! The #WorldCup is coming to #FIFA23 on November 9. 🌏



Featuring:

🏆 Multiple Tournament Modes

✨ Elevated Matchday Experience

⚽️ #FUT World Cup



Watch the full World Cup Deep Dive now: https://t.co/i2FZhAu5iG pic.twitter.com/uSS7cnkblJ