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Yalı Çapkını 66. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını STAR TV SON BÖLÜM

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 66. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 66. bölümü 19 Nisan Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 66. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 22:40 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 23:10
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Yalı Çapkını 66. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını STAR TV SON BÖLÜM

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 66. yeni bölümü ile ekranlara geldi Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 66. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın kaçırılmasıyla büyük bir öfke ve panik yaşayan Ferit, bu işi kimin yaptığını bulmak için tüm ihtimallerin peşine düşer. Seyran'ın kaçırıldığını öğrenen Kazım, kızına sahip çıkamadıkları gerekçesiyle Korhan'ların evini basar. Yaşanan tüm bu gelişmeler Halis Ağa ve Ferit'in arasında büyük bir çatışma yaşanmasına neden olur. Hattuç'un geçmişe dair anlattıkları, Seyran'ın başına gelebilecekler konusunda Ferit'i daha da kaygılandırır. Ece'nin zarar görmemesi için çabalayan Seyran, Mezide'nin çok kötü şeyler yapmaya hazırlandığını fark eder. İfakat'ın açıklanamayacak bir durumda yakalanması, Gülgün'ün yıllardır beklediği fırsatı ayağına getirir. Seyran'ı kurtarmak için büyük bir operasyon başlatılırken, Ferit ve Seyran ölüm ile yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 66. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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