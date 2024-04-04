Sakla Beni 23. BÖLÜM İZLE - Sakla Beni son bölüm izle - Star TV Sakla Beni izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 4 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek 23. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 23. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Kendisinden habersiz yapılan planı öğrenen İncila büyük bir şaşkınlık yaşarken bu haberi duyan Naz duruma çok öfkelenir. İncila meselesinden haberdar olduğunu Mete'ye söyleyen Kont Ziya, bu ilişkinin imkansızlığına vurgu yapar.

Kadir, iş konusunda yaşananlar yüzünden ona kızgın olan Naz'a kendini affettirebilmek için yoğun çaba harcar. Yaşanan bir gelişmeyse Naz'ın moralini yeniden düzeltir. İçinde taşıdığı yüklerden yorgun düşen İncila, Mete'nin bu konuya dair tutumundan rahatsız olur.

Sakla Beni 23. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN