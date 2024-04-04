Haberler Dizi Haberleri Sakla Beni 23. BÖLÜM İZLE - Sakla Beni son bölüm izle - Star TV Sakla Beni izle

Sakla Beni 23. BÖLÜM İZLE - Sakla Beni son bölüm izle - Star TV Sakla Beni izle

Star TV ekranlarının dizisi Sakla Beni, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 23. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni 23. bölümü izle, Sakla Beni yeni bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Sakla Beni dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 19:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakla Beni 23. BÖLÜM İZLE - Sakla Beni son bölüm izle - Star TV Sakla Beni izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 4 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek 23. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 23. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAKLA BENİ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Kendisinden habersiz yapılan planı öğrenen İncila büyük bir şaşkınlık yaşarken bu haberi duyan Naz duruma çok öfkelenir. İncila meselesinden haberdar olduğunu Mete'ye söyleyen Kont Ziya, bu ilişkinin imkansızlığına vurgu yapar.

Kadir, iş konusunda yaşananlar yüzünden ona kızgın olan Naz'a kendini affettirebilmek için yoğun çaba harcar. Yaşanan bir gelişmeyse Naz'ın moralini yeniden düzeltir. İçinde taşıdığı yüklerden yorgun düşen İncila, Mete'nin bu konuya dair tutumundan rahatsız olur.

Sakla Beni 23. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kadir bazı gerçekleri söylemek için Mete'nin karşısına geçer, İncila ise Kadir'i hissettiği duygular ve atacağı adımlar konusunda cesaretlendirir. Çok önemli bir konuşmaya kulak misafiri olan ve Mete ile büyük bir yüzleşme yaşayan Naz, Mete'nin aşkına sahip çıkması için hiç beklenmedik bir hamle yapar.

Sakla Beni 23. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Bebeğine kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda Burcu Biricik deniz sezonunu açtı
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi: 6 maddelik yazılı açıklama
Cimbom'a Tete müjdesi!
G.Saray çok istedi F.Bahçe alıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SAKLA BENİ 24. BÖLÜM FRAGMANI
ALDATMAK 65. BÖLÜM FRAGMANI
KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Farklı, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajları
A101'DE İZDİHAMLIK İNDİRİM | A 101 Aldın Aldın 4 Nisan aktüel ürünler kataloğu SAKIN KAÇIRMA!
KADİR GECESİ ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER DİYANET 2024 | Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı! TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı! 18:46
Şenol Güneş açıkladı! Gitmek istediği takım... Şenol Güneş açıkladı! Gitmek istediği takım... 18:27
Cimbom'a Tete müjdesi! Cimbom'a Tete müjdesi! 16:42
Jasikevicius'tan flaş yorum! "Belirleyici nokta..." Jasikevicius'tan flaş yorum! "Belirleyici nokta..." 16:30
G.Saray'a Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'a Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor 16:12
UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev 16:11
Daha Eski
Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? 15:19
İrfan Can Kahveci rekor kırdı İrfan Can Kahveci rekor kırdı 15:18
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? 15:11
F.Bahçe'de Olympiakos mesaisi başladı! F.Bahçe'de Olympiakos mesaisi başladı! 15:00
Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi başladı Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi başladı 14:44
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta? 14:24