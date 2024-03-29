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KARDEŞLERİM 124. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başladı. atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 124. bölümü ile önümüzdeki cumartesi ekranlara gelecek. Diziseverler Kardeşlerim yeni bölüm fragmanını merak ediyor ve araştırıyor. Kardeşlerim 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 124. bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 15:31 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 15:40
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KARDEŞLERİM 124. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 124. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisinin 124. bölümü merakla bekleniyor. Dizinin bir sonraki bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Akif'in mektubunu okuyup Ömer'in ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Cansu, sonunda Akif'le tanışır. Berk ile Aybike'nin ilişkisi, Gökhan'ın aralarını açması için tuttuğu Gökçe yüzünden bozulmaya başlar. Nebahat, kendisine evrak diye borç senedi imzalatan Akif'e karşı ne yapacağını düşünmektedir.

Süreyya ile ilgili bazı gerçekleri öğrenen Süsen, Ömer'le ilişkilerinin seyrini etkileyecek radikal bir karar alır. Yasmin'in bir mağazada çalışmaya başladığını duyan Sarp, Oğulcan'ı da yanına alarak harekete geçer. Bu hamle, Sarp ve Oğulcan için beklenmedik bir sonuç doğurur. Berk'in, Gökhan'a yaptığı son fedakarlık Ayla'nın sabrını taşırır. Ömer'le arası gergin olan Oğulcan, Ömer'e karşı herkesi şoke edecek bir hamle yapar.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 124. bölüm fragmanı izle

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