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📺Kardeşlerim 123. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri son bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Kardeşlerim 123. bölüm full izleme linki haberimizde.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 15:31 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 15:40
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📺Kardeşlerim 123. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Kardeşlerim 123. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitliyor. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara gelecek. Kardeşlerim 123. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

👉KARDEŞLERİM 123. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akif'in mektubunu okuyup Ömer'in ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Cansu, sonunda Akif'le tanışır. Berk ile Aybike'nin ilişkisi, Gökhan'ın aralarını açması için tuttuğu Gökçe yüzünden bozulmaya başlar. Nebahat, kendisine evrak diye borç senedi imzalatan Akif'e karşı ne yapacağını düşünmektedir. Süreyya ile ilgili bazı gerçekleri öğrenen Süsen, Ömer'le ilişkilerinin seyrini etkileyecek radikal bir karar alır. Yasmin'in bir mağazada çalışmaya başladığını duyan Sarp, Oğulcan'ı da yanına alarak harekete geçer. Bu hamle, Sarp ve Oğulcan için beklenmedik bir sonuç doğurur. Berk'in, Gökhan'a yaptığı son fedakarlık Ayla'nın sabrını taşırır. Ömer'le arası gergin olan Oğulcan, Ömer'e karşı herkesi şoke edecek bir hamle yapar.

👉KARDEŞLERİM 123. BÖLÜM İZLE

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