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Kül Masalı 6. BÖLÜM İZLE - Kül Masalı son bölüm izle - TRT 1 Kül Masalı izle

TRT 1'in yeni soluklu dizisi Kül Masalı her hafta Perşembe akşamları izleyici karşısına geçiyor. Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı ve yoksul bir geçmişten gelen Özge'nin aşkını anlatan dizi yayınlandığı ilk günden bu yana dikkat çekti. İzleyiciler Kül Masalı 6. bölüm izle sorguları yapıyor. Kül Masalı 6. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 21:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 21:00
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Kül Masalı 6. BÖLÜM İZLE - Kül Masalı son bölüm izle - TRT 1 Kül Masalı izle

Kül Masalı TRT 1 ekranlarında her hafta Perşembe akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor. Entrika ve heyecanın doruk yaptığı dizi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kül Masalı 6. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

KÜL MASALI 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI tüm bölümler için tıklayın

KÜL MASALI 6. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Jale'nin türküyü annesinin değiştirdiği sözlerle söylemesi Özge için çok sarsıcı olur. Özge, Jale ve Arat'ın annesini tanıyor olma ihtimalini araştırmaya karar verir. Annesinin yaşadığını bilen tek kişi olan kuzeni Süreyya ile birlikte annesinin peşine düşerler.

Diğer yandan Tufan Arat'ı kaçırıp Jale'yi alıkoyan kişi olduğunu itiraf etmesini ister. Tufan, Arat'tan beklediği itirafı alamasa da Jale'nin geçmişi ile ilgili sarsıcı bir gerçeği öğrenir. Neveser ise Jale ve Arat'ın evliliğini kurtarmak için akıl almaz bir yol izlemeye karar verir.

KÜL MASALI 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI tüm bölümler için tıklayın

Komiser yardımcısı Müge'nin hedefinde ise Jale'nin kaybının ardındaki en büyük şüpheli Erhan vardır. Nihayetinde kendini tüm yaşananların dışında tutmaya çalışan Erhan'ın aslında hiç de dürüst davranmadığını sarsıcı bir şekilde öğreniriz. Son olarak beklenmedik bir anda Giraylı köşküne gelen davetsiz misafirler, Jale'nin geçmişiyle ilgili büyük sırrı ortaya çıkarıp tüm ailenin üzerinde bir bomba etkisi yaratırlar.

KÜL MASALI 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI tüm bölümler için tıklayın

KÜL MASALI 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI tüm bölümler için tıklayın

KÜL MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gökhan Alkan

Sevda Erginci

Başak Gümülcinelioğlu

Hülya Darcan

Ushan Çakır

Özgür Çevik

Gizem Güneş

Gizem Kala

Berfu Öngören

Handan Yıldırım

İlker Sami Kılıç

Kahraman Sivri

Güner Özkul

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