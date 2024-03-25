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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 18. bölüm izle FULL | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 25 Mart Pazartesi günü 18. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 18. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 09:30
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 18. bölüm izle FULL | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 18. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 25 Mart Pazartesi günü yayımlanan 18. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 18. BÖLÜM ÖZETİ

Ahit sandığını ele geçiren Avram, Sultan Nureddin'in öldürülme emrini vermiştir. Nureddin'i kurtarmak için harekete geçen Selahaddin tüm çabalarına rağmen başarılı olamamıştır. Sultan Nureddin, Gregor tarafından ağır yaralanmış ve ırmağa düşmüştür.

Selahaddin, ağır yaralarına rağmen Sultan Nureddin'in peşinden ırmağa atlar. Sultan Nureddin'in ağır bir yarayla ırmağa düşmesi haberi sarayda bomba etkisi yaratır. Bu arada Mevdud, harekete geçer ve Nureddin'in kaybolduğu yerde aramalar yapılır. Selahaddin ise düştüğü ırmaktan çıkmayı başarsa da ağır yaralıdır. Her şeye rağmen Nureddin'i aramaya koyulur.

Mevdud, aramaları neticesinde Sultan Nureddin'in öldüğüne hükmeder. Bunun üzerine ağabeyinin intikamını almak ve devletin kargaşaya düşmesini önlemek adına tahta çıkmak için harekete geçer. Fakat Selahaddin bu noktada yetişir ve Sultan Nureddin'in yaşadığını söyler. Onu ne pahasına olursa olsun bulmaları gerekmektedir. Mevdud, Selahaddin'in bu tavrını kendisine karşı bir komplo olarak değerlendirir. Selahaddin'le aynı fikirde olan Şirkuh, Isfahani ve Melike'yi saraydan gönderir. Bu hareket devlette ikiliğe yol açar.

Tüm bu olayların müsebbibi olan Avram ise nihai hedefine yaklaşmakta olduğunu düşünüyordur. Artık ahit sandığı ondadır. Elinde bulundurduğu ekonomik ve askeri güçle harekete geçecek ve iç çalkantıların başladığını bildiği Zengi Devletinin başşehri olan Şam'ı düşürmek için elinden geleni yapacaktır.

Yokluğu büyük çalkantılara sebebiyet veren, yöneticilerin birbiriyle çatışmasına yol açan Sultan Nureddin yaşıyor mudur? Bulunabilecek midir? Giderek yaklaşmakta olan Haçlı-Yahudi koalisyonu tehlikesi, Şam'ı düşürebilecek midir? Avram yıllardır özlemini kurduğu büyük emeline ulaşabilecek midir? Tüm bunlara karşılık tahtı gasp eden Mevdud hangi karışıklıklara yol açacaktır? Selahaddin, Zengi Devletini içine düştüğü çıkmazdan kurtarabilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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