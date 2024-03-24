📺Yargı 88. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 24 Mart Pazar günü yeni ve 88. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 88. yeni bölümü...

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YARGI 88. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz emniyettekiler ile birlikte Tuğçe'nin olay yerini bulmuş, detayların peşine düşmüştür. Bulacakları en ufak delil, öğrenecekleri bilgi kırıntıları onları hiç ummadıkları yerlere sürükleyecektir. Özellikle cinayet büro tüm birimleriyle seferberlik halindedir.

Eren'in emniyetten ve olası tüm sıcak gelişmelerden bağı kesilmiştir. Olanca hıncıyla kızının soruşturmasını kendisi paralel bir şekilde yürütmek zorundadır. Kapatılmış tüm kapıların aksine ona yardım için bekleyen ardına kadar açık bir kapı bulur. İsimsiz saldırganların, Eren için bir cisme bürünmesi an meselesidir artık…

Ceylin, Yekta ile birlikte Tuğçe'nin soruşturmasında yer almak istemektedir. Emniyetten bağımsız, kendilerine has bulacakları kaynaklar olayın seyrini değiştirecektir. Tüm bunların yanı sıra, Yekta için İclal'in nefretinin kaynağını öğrenmek ve yüzleşmek hem İclal hem de kendisi için beklenmedik olacaktır.

Ceylin ve Ilgaz ayrı yollardan, güçlerini birleştirerek olayın detaylarına son sürat inmektedirler. Fakat henüz bilmedikleri üçüncü bir yolun da çoktan devreye girdiğidir. Günün sonunda birbirine dolanan tüm yollar, hasta yatağında her şeyden habersiz bekleyen Tuğçe'de birleşecektir.

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