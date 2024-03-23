TEŞKİLAT 102. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

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TEŞKİLAT 102. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 102. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 102. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 102. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes, Milli Muharip uçağının uçuşunun gururunu yaşarken Çetin de Kambur'u başarısızlıkla suçlar. Kambur'un tek düşündüğü ise Ömer'in cesedini bulmaktır. Ömer'e ulaşamayan ekip oldukça tedirgindir. Durumu öğrenen Neslihan adeta yıkılır. Ekip Ömer'i sağ salim bulmak için seferber olur. Ancak ondan haber alamadıkça umutları tükenmek üzeredir. Ancak düşman hiç beklemediği bir anda kendini Teşkilat'ın elinde bulacaktır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 102. bölüm fragmanı izle