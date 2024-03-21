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Kara Ağaç Destanı 6. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı 6. bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı”nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 6. bölüm fragmanı izle aramaları hız kazanırken yeni bölüm fragmanı izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 19:30 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 19:50
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Kara Ağaç Destanı 6. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 6. bölüm fragmanı izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 5. bölüm linki ve 6. bölüm fragmanı haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merdo'nun teslim olmasıyla, Gülnaz serbest kalır. Latif Bey, olanların hesabını tek tek sormaya başlar. Kara Ağaç'ta, iki büyük aile arasında gerilim iyice tırmanır. Celal Ağa, Latif Bey'in hamlelerini karşılıksız bırakmaz. Ama Latif Bey'in, kendi ailesine uzanacak kadar ileri gidebileceğini tahmin etmemiştir.

Bulduğu çaputla, sırrı çözmeye yaklaşan Sultan'ı, Naile durdurur. Ömer ve Sultan'ın, Kara Ağaç'ın kaderini birlikte değiştireceklerine dair inançları günden güne pekişir. Artık gördükleri rüyaların gerçek anlamını sorabilecekleri biri daha vardır. Raziye, Kara Ağaç'a dönmüştür.

Ömer'le arası bozulan Celal Ağa, tek varisinin elinden kaydığını gördüğü anda, tavrını değiştirir. Ömer'i kaybetmeyi göze alamayınca Latif Bey ile karşı karşıya gelir. Latif Bey, uğradığı hakaretin karşısında öyle bir hamlede bulunur ki Kara Ağaç'ta dengeler sil baştan değişir.

KARA AĞAÇ DESTANI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım

  • Meltem Akçöl

  • Olgun Şimşek

  • Özlem Conker

  • Arman Uslu

  • Merih Öztürk

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