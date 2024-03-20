KÜL MASALI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Kül Masalı yeni bölüm fragmanı FULL

Kül Masalı TRT 1 ekranlarında her hafta Salı akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor. Entrika ve heyecanın doruk yaptığı dizi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kül Masalı 6. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

KÜL MASALI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜL MASALI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Özge'ye "Sen benim kaderimin cilvesisin" diyen Arat'ın Özge'nin karşısına tesadüfen çıkmadığını öğreniriz. Giraylı Hanesinde açığa çıkan gerçekler, yeni sırların da kapısını aralayacaktır. Herkesin gizli bir ajandasının olduğu bu hikayede kimse göründüğü kadar masum değildir veya göründüğü kadar suçlu.. Değişmeyecek tek bir gerçek varsa, o da Arat'ın Özge'ye olan aşkıdır.

Erhan, Arat'tan habersiz Tufan'a gider; Jale'yi alıkoyduğu için gözaltına alınan Tufan'ın masum olduğuna inandığını söyler. Erhan'ın Tufan'a gittiğini öğrenen Arat öfkeden delirir, kardeşim dediği en yakın arkadaşı neden böyle bir şey yapmıştır? Erhan'ın görünenden çok daha fazlasını bildiğini anlarız. Tüm bu sırların merkezinde Özge ve Jale çekişmesi şiddetlenerek devam eder. Ara Jale'yi köşkten göndermeye karar verir. Neveser elindeki tüm kartları ortaya koyarak Jale'yi kocasını geri alması için ikna etmeye çalışır.

Özge hakkında yapılan yalan haber sonucunda Arat Özge'yle birlikte basının önüne çıkmaya karar verir. Bu Özge'nin hiç hoşuna gitmez. İfşa olan fotoğraf ne kadar gündemde olursa annesinin ya da onu tanıyan birinin bu röportajı izleyip ortaya çıkma riski de artacaktır. En beklenmedik anda Özge'nin şahit olduğu sarsıcı bir olay onun da gözlerinin açılmasına ve Giraylı Hanesinde hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlamasına sebep olur.

KÜL MASALI KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

KÜL MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gökhan Alkan

Sevda Erginci

Başak Gümülcinelioğlu

Hülya Darcan

Ushan Çakır

Özgür Çevik

Gizem Güneş

Gizem Kala

Berfu Öngören

Handan Yıldırım

İlker Sami Kılıç

Kahraman Sivri

Güner Özkul