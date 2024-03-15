ÜÇ KIZ KARDEŞ 79. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı HD

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 79. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 79. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kartal, Adnan'ı yakalatmak için organize olmuşken, Derya'nın buluşma yerine gitmesiyle işler tersine döner. Somer, Derya ve Kartal'ın yakınlığına şahit olunca, Somer ve Kartal'ın iş birliğine de gölge düşer. Derya, Kartal için endişelense de Kartal'ın geleceği artık Somer'in iki dudağı arasındadır.

Sadık ve Müjgan birlikteliklerini resmileştirmiştir. Kızlar bu duruma tepki göstermeye devam etseler de Rüçhan, bu birlikteliğin aslını Müjgan'dan öğrenecektir. Diğer taraftan ise kızların babalarını bu evlilikten caydırmak adına planları vardır.

Adnan'ın yakalanması ise Kormanlar için güzel gelişmelere neden olacaktır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 79. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE