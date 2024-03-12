Haberler Dizi Haberleri BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Yer altı dünyasının babası Cezayir'in başına gelecekler merak ediliyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 61. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 23:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 61. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 61. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm fragmanı izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Müfit, Leyla konusunda yardım etmeyeceğini söyleyince şüpheleri üzerine çeker. Müfit'in oğlu Soysal'ın annesiyle birlikte Amerika'da CIA korumasında olduğunu öğrenen Cezayir, bunun arkasında da Erman'ın olduğunu anlar. Erman ise, piyonlarını öne sürerek Cezayir'i oyalarken, büyük hamlesinin hazırlığına başlamıştır.

Behçet yaşadığı acı kaybın sorumlusu olarak gördüğü Cezayir'in karşısına çıkarak intikamını alacağını söyler. Adım adım yükselen savaşta iki taraf da zarar görür. Bu sırada esas düşmanını unutmayan Cezayir'in sürpriz hamlesi Erman'ın planlarını alt üst edecek ve onu yaptıklarıyla sınanacağı büyük bir imtihanın ortasında bırakacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam 60. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

DİĞER
Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo tam Galatasaray’a dönecek derken büyük sürpriz! Ezeli rakibe gidiyor…
Başkan Erdoğan'dan büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalar
FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel
Boey'e büyük şok! G.Saray'ın kasası dolacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mehmed: Fetihler Sultanı 4. BÖLÜM FRAGMANI
Bahar 6. bölüm fragmanı İZLE FULL
SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
💥Süper Loto çekildi! (12 Mart)
LGS 2024 KILAVUZU VE BAŞVURU EKRANI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona - Napoli maçı CANLI Barcelona - Napoli maçı CANLI 22:46
PFDK sevkleri açıklandı! Dursun Özbek... PFDK sevkleri açıklandı! Dursun Özbek... 22:23
G.Saray Ekmas evinde kazandı G.Saray Ekmas evinde kazandı 22:21
Trabzonspor’da F.Bahçe maçı hazırlıkları Trabzonspor’da F.Bahçe maçı hazırlıkları 21:56
Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! 20:33
G.Saray'a yıldız isimden müjdeli haber! G.Saray'a yıldız isimden müjdeli haber! 20:18
Daha Eski
29. haftanın VAR kayıtları açıklandı 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı 20:05
EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali Mersin’de EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali Mersin’de 19:37
F.Bahçe'de U. S Gilloise maçı hazırlıkları F.Bahçe'de U. S Gilloise maçı hazırlıkları 19:31
FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel 18:35
A Milliler'in rakibi Macaristan'ın aday kadrosu belli oldu A Milliler'in rakibi Macaristan'ın aday kadrosu belli oldu 18:23
Arsenal - Porto | CANLI Arsenal - Porto | CANLI 18:09