BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 61. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 61. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm bilgileri...

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Ben Bu Cihana Sığmazam 61. bölüm fragmanı izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Müfit, Leyla konusunda yardım etmeyeceğini söyleyince şüpheleri üzerine çeker. Müfit'in oğlu Soysal'ın annesiyle birlikte Amerika'da CIA korumasında olduğunu öğrenen Cezayir, bunun arkasında da Erman'ın olduğunu anlar. Erman ise, piyonlarını öne sürerek Cezayir'i oyalarken, büyük hamlesinin hazırlığına başlamıştır.

Behçet yaşadığı acı kaybın sorumlusu olarak gördüğü Cezayir'in karşısına çıkarak intikamını alacağını söyler. Adım adım yükselen savaşta iki taraf da zarar görür. Bu sırada esas düşmanını unutmayan Cezayir'in sürpriz hamlesi Erman'ın planlarını alt üst edecek ve onu yaptıklarıyla sınanacağı büyük bir imtihanın ortasında bırakacaktır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 60. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)