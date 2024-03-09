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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 77. bölüm izle Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 77. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 77. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 9 Mart Cumartesi günü yayınlanan 77. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 14:20
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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 77. bölüm izle Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 9 Mart Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. İşte Üç Kız Kardeş 77. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 77. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 77. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüçhan, Kartal'ın oğlu olduğunu artık herkese ilan etmiştir fakat bu Özer'le arasında uçurumlara neden olur. Özer, Kartal'ı kabullenmeyecektir.

Bütün yaşananlardan sonra Kartal, Rüçhan'ın açık yürekli davranmasından etkilenmiş olsa bile Ayvalık'tan gitmeye karar verir. Derya bu durumu Rüçhan'la paylaşır, Rüçhan ise çaresiz çözüm yolu arar. Yıllar sonra oğlunu bulmuş ve kaybetmek istemez fakat Derya ve Kartal'ın da artık ilişkisinin farkındadır.

Üç kız kardeş babalarının ilişkisini onaylamıyorken kızların hamlesine karşılık Sadık'tan da beklenmedik bir hamle gelir. Somer ve Kartal Adnan'a karşı iş birliği içerisine girseler de Özer'in Somer'e karşı baskısı Somer'in yanlış adımlar atmasına mı neden olacaktır?

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 77. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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