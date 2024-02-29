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SAKLA BENİ 19. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni'nin merakla beklenen 19. bölüm fragmanı araştırılıyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra ilgi çekici konusuyla da diziseverlerden tam puan aldı. Sakla Beni yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Sakla Beni 19. bölümü fragman izlemek için detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 22:10
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SAKLA BENİ 19. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Sakla Beni dizisinin 19. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sakla Beni için yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor. Arama motorlarında sorgulanan Sakla Beni fragman izle konusunu ve yeni bölüm detayları sizler için derledik...

SAKLA BENİ 19. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mete'nin İncila'yı korumak isterken vurulmasıyla herkes şok içinde kalırken, yaşanan bu olaydan İncila'yı sorumlu tutan Naz ona öfke kusar. Hastane koridorlarında kaygılı bekleyiş sürerken, Gülten ve Cemil'i orada görmek herkesi şaşkınlığa uğratır. Kadir, Naz'ı kendine dair görmekten ısrarla kaçındığı bazı gerçeklerle yüzleştirir. Cemil ile İncila'nın tanışıklığından rahatsız olan Naz, böyle bir şeyi aklına getiriyor olmaktan hiç hoşlanmasa da Mete ile İncila arasında bir şeyler olabileceğinden şüphelenmeye başlar ve kanıt bulma arayışına girişir. Filiz ile büyük bir tartışma yaşayan Atıf, İncila'ya yapmaya karar verdiği jestle herkesi şok eder. Kadir, içine kurt düşüren bir âna tanık olurken gördüklerini Naz'la paylaşmaya karar verir. Fakat Naz ve bebeği için çok kritik dakikalar başlamıştır.

SAKLA BENİ 19. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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