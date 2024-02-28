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📺 Sakla Beni 18. yeni bölüm FULL İZLE - Sakla Beni STAR TV son bölüm izle tek parça

Star TV ekranlarının dizisi Sakla Beni, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 18. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni 18. bölümü izle, Sakla Beni yeni bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Sakla Beni dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 20:10
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📺 Sakla Beni 18. yeni bölüm FULL İZLE - Sakla Beni STAR TV son bölüm izle tek parça

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 29 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek 18. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 18. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAKLA BENİ 18. BÖLÜM KONUSU

Mete'nin İncila'yı korumak isterken vurulmasıyla herkes şok içinde kalırken, yaşanan bu olaydan İncila'yı sorumlu tutan Naz ona öfke kusar. Hastane koridorlarında kaygılı bekleyiş sürerken, Gülten ve Cemil'i orada görmek herkesi şaşkınlığa uğratır. Kadir, Naz'ı kendine dair görmekten ısrarla kaçındığı bazı gerçeklerle yüzleştirir. Cemil ile İncila'nın tanışıklığından rahatsız olan Naz, böyle bir şeyi aklına getiriyor olmaktan hiç hoşlanmasa da Mete ile İncila arasında bir şeyler olabileceğinden şüphelenmeye başlar ve kanıt bulma arayışına girişir. Filiz ile büyük bir tartışma yaşayan Atıf, İncila'ya yapmaya karar verdiği jestle herkesi şok eder. Kadir, içine kurt düşüren bir âna tanık olurken gördüklerini Naz'la paylaşmaya karar verir. Fakat Naz ve bebeği için çok kritik dakikalar başlamıştır.

Sakla Beni 17. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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