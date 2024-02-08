Haberler Dizi Haberleri GÖNÜL DAĞI 126. BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı SON bölüm full izle - TRT 1 İZLE CANLI

GÖNÜL DAĞI 126. BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı SON bölüm full izle - TRT 1 İZLE CANLI

Gönül Dağı bu hafta 126. bölüm ile izleyici karşısına geçiyor. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 126. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 22:40 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 23:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GÖNÜL DAĞI 126. BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı SON bölüm full izle - TRT 1 İZLE CANLI

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 126. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 126. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları, borçlarını ödeyebilmek için çalışmaya geri döner. Kasabalının bir derdine çare bulacak bir icat geliştirirler. Kasabalının bu icada tepkisi ne olacaktır? Kasabada hayvan hırsızlığı yaşanmaya başlanır. Ciritçi'nin emanet koyunları da çalınır. Amcaoğulları bu hırsızları yakalayabilecek midir? Elif ve Kenan, mutlu haberi bir süre herkesten gizlemeye karar verir. Döndü bu durumu yanlış anlar. Döndü ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 126. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan - Taner
  • Gülsim Ali - Dilek
  • Semih Ertürk - Veysel Kaya
  • Melis Sevinç - Selma Çiçek
  • Hazal Çağlar - Asuman
  • Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
  • Cihat Süvarioğlu - Ramazan
  • Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
  • Zümre Meğreli - Elif
  • Ferhat Eşsiz - Producer
  • Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
  • Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
  • Ali Düşenkalkar - Muammer
  • Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
  • Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
  • Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
  • Feyza Işık - Döndü Kaya
  • Cemre Melis Çınar - Fadime
  • Çiğdem Aygün - Keriman
  • Utku Ateş - Serdar
  • Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
  • Ramiz Mullamusa - Aziz
  • Şebnem Dilligil - Halime Kaya
  • Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
  • Ege Aydan - Münir Başkan
  • Cemil Şahin - Behçet
  • Halil Ergün
  • Ergun Kuyucu - Ali
  • Ruhi Sarı - Fikret

DİĞER
Son dakika haberi: Barış Alper Yılmaz gönlünü fena kaptırdı! Tüm Türkiye bu aşkı konuşuyor...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni metro yalanı! 20 gün arayla farklı reklam afişi!
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi!
Abdullah Avcı'dan transfer sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ALDATMAK 57. YENİ BÖLÜM İZLE FULL
SAKLA BENİ 16. BÖLÜM FRAGMANI
💥Süper Loto çekildi! (8 Şubat)
Cuma Hutbesi DİYANET 9 ŞUBAT 2024
🌹 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de ayrılık! Resmi açıklama geldi Fenerbahçe'de ayrılık! Resmi açıklama geldi 22:49
Beşiktaş Muleka ile turladı! Beşiktaş Muleka ile turladı! 22:38
Abdullah Avcı'dan transfer sözleri! Abdullah Avcı'dan transfer sözleri! 21:47
G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! 21:28
VakıfBank çeyrek finalde! VakıfBank çeyrek finalde! 21:27
Konyaspor'dan orta sahaya takviye! Konyaspor'dan orta sahaya takviye! 21:22
Daha Eski
Ertuğrul Doğan ve Murat Sancak'ın cezası açıklandı! Ertuğrul Doğan ve Murat Sancak'ın cezası açıklandı! 21:21
Sivasspor'a Özbek kanat! İşte sözleşme detayı Sivasspor'a Özbek kanat! İşte sözleşme detayı 21:13
Trezeguet: Kupayı istiyoruz Trezeguet: Kupayı istiyoruz 20:44
Meunier ilk maçındaki asistini yorumladı! Meunier ilk maçındaki asistini yorumladı! 20:42
Thomas Meunier: Unutulmayacak bir ilk maç oldu Thomas Meunier: Unutulmayacak bir ilk maç oldu 20:40
Santos: Zor bir maç olacak Santos: Zor bir maç olacak 20:33