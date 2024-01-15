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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. bölüm fragmanı izle TRT 1

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 10. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 23:20 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 23:30
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. bölüm fragmanı izle TRT 1

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 10. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 10. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dağın Efendisi'nin kurduğu tuzağa düşen Selahaddin, İzzeddin'in cesedi başında Nusreddin'e yakalanmıştır. Sultan Nureddin ise Böriler'le kılıç kılıca gelmişken hiç beklenmedik bir şekilde Dağın Efendisi "Raşidüddin Sinan" kimliğiyle çıkagelmiştir. Selahaddin tutuklanıp yargılanmak üzere saraya götürülürken Nusreddin'in elinden kaçar ve kendisi üzerinden devlete kurulan oyunu bozmak için Reyhani'nin peşine düşer. Her ne pahasına olursa olsun gerçekleri açığa çıkarmadan dönmeyecektir.

Sultan Nureddin ise Böriler'in daha fazla durulmayacağını biliyordur. Kardeş kanı dökmemek için herkesi şok eden bir karar alır ve İsmet Hatun'u esir olarak alıp saraya götürür. Sultan Nureddin'in birlik için yaptığı bu hareket başta Melike Hatun olmak üzere bütün sarayı allak bullak edecektir. Haçlılar, Böriler, Nusreddin ve Haşhaşiler tarafından sıkı bir takibe tabi tutulan Selahaddin yoluna kurulan tuzakları bir bir aşıp Reyhani'ye ulaşarak kendisini aklayabilecek midir? Sultan Nureddin'in zorla saraya getirdiği İsmet, Böriler'le savaşı durdurmaya yetecek midir? Nusreddin, Reyhani'nin yakalanması tehlikesine karşı bütün devleti kökünden sarsacak sırrı açacak mıdır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 10. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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