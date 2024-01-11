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KARA 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Show TV Kara dizisi yeni bölüm fragmanı

Show TV ekranlarının yeni soluklu dizisi Kara 2. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Kara yeni bölümü her perşembe saat 20.00'de yayınlanıyor. Dizinin başrollerini İlker Kaleli ve Öykü Karayel paylaşıyor. Kara 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüm detayları haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 23:40
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KARA 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Show TV Kara dizisi yeni bölüm fragmanı

Kara dizisi ilk iki bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Show TV'nin yeni dizisi Kara yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kara 3. bölüm fragmanı", "Show TV Kara 3. yeni bölüm fragmanı FULL İZLE aramaları yapıyor. İşte Show TV'nin yeni dizisi Kara 3. bölümü ile ilgili detaylar...

KARA 3. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın

KARA 2. YENİ BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Kara, Rauf Çınar'dan intikam almak için planına devam ederken Zeynep ile karşılaşır. Zeynep, evinde davetsiz bir misafiri olduğunu öğrenip eve gider ama Kara'nın da onunla gitmesi gerekiyordur. Çünkü kurtarması gereken biri vardır…

Rauf, Zeynep'in güvende olduğundan emin olmak için Baykal'ı görevlendirir. Zeynep, Kara'nın gizemli halinin etkisine girmişken, Kara da Çınar Ailesi ile ilgili yeni bilgilere ulaşmaya çalışır. Zeynep, Kara ile geçen günün ardından babasına geldiğinde, babasının onu korumak için yaptıklarının sınırları aşması onu büyük hayal kırıklığına uğratır. Zeynep orayı terk eder ve evine gider. Ama orada da onu başka bir sürpriz bekliyordur.

Kara ve ekibi, Rauf'un çalıştığı şirketleri araştırırken buldukları bilgilerle Rauf'a karşı hamlelerini yaparlar. Ama Kara bununla yetinmeyecektir. Zeynep'e daha da yaklaşacak, ateşle oynayacak, Zeynep'i herkesin düşündüğünden daha da yakınında tutacaktır.

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