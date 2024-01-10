📺Kuruluş Osman 143. BÖLÜM İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle FULL TEK PARÇA

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 143. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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KURULUŞ OSMAN 143. BÖLÜM KONUSU

DEVLETİN AYAK SESLERİ

Osman Bey'in kuracağı devletin ayak sesleri duyulmaya başlamıştır! Osman Bey artık müstakil beylik olmuştur! Yenişehir'de dualar ve şenliklerle karşılanan bu haber bütün uçlara yayılır.

OSMAN BEY VE YAKUP BEY ARASINDAKİ GERİLİM NASIL SONUÇLANACAK?

Haberi alan Yakup Bey için bu bir meydan okumadır. Osman Bey'in kendisine diş gösterdiğini düşünen Yakup Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey'le karşı karşıya geldiğinde nasıl bir tavır sergileyecektir?

UÇLAR'DA YENİ BİR DÜŞMAN: GÖRKLÜ HAN!

Uçlar yeni bir düşman tehdidiyle karşı karşıyadır. İlhanlı Devleti'nin kudretli emirlerinden Görklü Han, Uçlar'a gelmiştir. Görklü Han'ın hedefi Bizans Prensesi'yle evlenmektir.

TÜRKLER'İN KADERİ BELLİ OLACAK

Görklü Han Bizans Prensesi'yle evlenirse Bizans ve İlhanlı ilişkileri kuvvetlenecek, Uçlarda'ki Türkler'in sonu gelecektir.

OSMAN BEY'İN HAMLESİ!

Osman Bey'e açıkça düşmanlığını ilan eden Görklü Han nasıl bir hamle yapacaktır? Tehlikenin farkında olan Osman Bey oyununu kurmuştur. Prenses Maria'yı alacaklarını ifade eden Osman Bey bu evliliğe engel olabilecek midir?

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👉KURULUŞ OSMAN 143. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)