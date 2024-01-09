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Ben Bu Cihana Sığmazam 52. YENİ BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm FULL

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 51. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 51. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 52. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 52. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 9 Ocak Salı günü yayınlanacak 52. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 52. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 00:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 00:10
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Ben Bu Cihana Sığmazam 52. YENİ BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm FULL

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 9 Ocak Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 52. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 52. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 52. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Berfin'in ölümüyle işler karışır. Leyla kocasından habersiz yaptıklarının bedelini ödemek için Cancal Ağa'nın karşısına çıkar. Ancak Cancal Ağa'ya göre tetiği çeken kim olursa olsun tek bir suçlu vardır; Cezayir Türk. Gerçek ise bambaşkadır. Berfin'in katili Leyla değildir. Cezayir gerçeğin peşine düşer. Ve tüm ipuçları tek bir ismi işaret eder. Vedat…

Diğer tarafta ise Gardaşov onun mallarını çalarak düşmanlık edenleri yakalamaya kararlıdır. Peşlerine düşer. Cezayir ve adamlarının da yardımıyla kimin yaptığını bulur. Ve cezasını keser.

Asıl beklenmedik gelişme ise Erman'ın hayatta olmasıdır. Cezayir bu sırrı öğrenip yarım kalan işini mi bitirecek? Yoksa Erman herkes onu öldü bilirken intikamını mı alacak? Kesin olan tek bir şey var. Savaş asıl şimdi başlıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 52. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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