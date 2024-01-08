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SAFİR 19. BÖLÜM İZLE FULL | atv Safir yeni bölüm - Safir dizisi canlı izle son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 8 Ocak Pazartesi günü 19. bölümüyle ekranlara gelecek diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 23:30
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SAFİR 19. BÖLÜM İZLE FULL | atv Safir yeni bölüm - Safir dizisi canlı izle son bölüm

SAFİR 19. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 19. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 8 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek Safir dizisi 19. bölüm bilgileri...

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SAFİR 19. BÖLÜM KONUSU

Ateş'in duruşmaya gelmemesi, Yaman ve Feraye arasında gerilime sebep olur. Bora'nın ölüm haberi ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek? Diğer taraftan Ateş de kardeşi olduğunu yeni öğrendiği Bora ölürken hastanede ve Vural'ın yanındadır ama hala kendini bir Bakırcı olarak hissetmiyordur. Dedesi olarak gördüğü Ömer'i hapse girmekten kurtarmak için Gülsoy Holding'i yabancılara satmaya kararlıdır. Yaman bu duruma ne tepki verecek? Okan, iki ağabeyinin savaşı arasında hangi tarafı seçecek?

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SAFİR 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Ateş'in şirketi satma girişimine karşı Yaman'ın tercihi üretimi arttırmak olur. Fabrikada yaptığı duygusal konuşmayla işçileri bir süre vardiya usulü yoğun çalışmaya ikna eder. Yaman bu hamlesiyle dedesini kurtarabilecek mi?

Ateş şirketi satamamıştır ama Vural'ın teklifini kabul ederse büyük bir servetin sahibi olacaktır. Vural ona tüm Bakırcı hanedanlığını sunmaktadır. Ateş'in Ömer'i kurtarmak için yapması gereken tek bir şey vardır: Resmi olarak da Bakırcı olmak için ilk adımı atmak! Ateş, Gülsoy ailesini kurtarmak için Gülsoy olmaktan vazgeçebilecek mi?

Feraye ise duruşmaya gelmediği için Ateş'e kızgındır. Yüzleşmek ister. Ateş'in Yaman hakkındaki yorumları Feraye'yi nasıl etkileyecek?

Yaman da Güneş'le buluşarak "Ateş'in gerçek yüzü" başlığı altında rahatsız edici şeyler anlatınca Güneş'in kafasında soru işaretleri oluşur. Ateş'in eski ilişkileri hakkında öğrendikleri Güneş'in duygularını değiştirecek mi?

Yaman ve Ateş arasındaki savaş içinden çıkılmaz bir hâl alınca, Yaman, Feraye'yi okuldan bile çekip uzaklaştırmaya çalışır. Bu durumda Feraye aşkı mı yoksa kariyerini mi seçecek?

SAFİR 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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