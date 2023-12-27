DİLEK TAŞI 17. BÖLÜM FRAGMANI | Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı izle | Kanal D Canlı İZLE

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Dilek Taşı, 17. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Dilek Taşı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

DİLEK TAŞI 17. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬 DİLEK TAŞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİLEK TAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Efkan, Sevda ve Kenan'ın yurt dışına kaçmasına engel olur. Dündar, Efkan'ın elinden Sevda'yı kurtarıp ailesine teslim eder. Bu esnada Dündar'ın Rüçhan'a olan özel ilgisi de açığa çıkar. Dündar tarafından ciddi bir şekilde uyarılan Efkan geri adım atmaz, Sevda'yı kaçırır. Efkan, Sevda'yı esir almanın yanı sıra Kenan'la da oyun kurar. Bu oyunun kurallarına göre Sevda'yı Kenan'dan uzaklaştırmanın yolu Kenan ve Figen'in evliliğidir. Figen'i Mustafa'nın canı konusunda tehdit ederek bu evliliğe ikna etmeye çalışır. Olanları duyan Mustafa, Figen'e söz verir. Sevda'yı kurtaracak ve bu evliliği engelleyecektir. Mustafa, sözünü tutmak için karşılaşacağı tehlikelerden habersiz yola çıkar.