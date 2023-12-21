ARAK 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Show TV Arak dizisi yeni bölüm fragmanı

Arak dizisi ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Show TV'nin yeni dizisi Arak dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Arak 2. bölüm izle", "Show TV Arak 2. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Arak 2. bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'nin yeni dizisi Arak 2. bölümü ile ilgili detaylar...

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ARAK 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ARAK 1. BÖLÜM KONUSU

Haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran Kara, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, Kara'nın yolu, ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar'ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar'la kesişir. Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin