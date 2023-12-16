Haberler Dizi Haberleri Sakla Beni 7. Bölüm FULL İZLE - Sakla Beni STAR TV son bölüm

Sakla Beni 7. Bölüm FULL İZLE - Sakla Beni STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının dizisi Sakla Beni, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 7. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni 7. bölümü izle, Sakla Beni yeni bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Sakla Beni dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 01:20 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 01:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakla Beni 7. Bölüm FULL İZLE - Sakla Beni STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 14 Aralık Perşembe günü ekranlara gelen 7. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 7. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAKLA BENİ 7. BÖLÜM KONUSU

İncila'yı kaybetmek istemeyen Mete, Naz'ın ona olan bağlılığını öne sürerek İncila'nın gitmesini engeller. İçinde sıkışıp kaldığı tüm çıkmazlardan ancak böyle kurtulabileceğini düşünen İncila, Mete'nin bu beklenmedik hamlesiyle yeniden büyük bir kapana kısılır ve kendini bir anda Kadir ile nişanlanırken bulur. Otoritesinin önemsenmediğini düşünen Kont Ziya, kimin torunu olduğunu Mete'ye sert bir şekilde hatırlatırken, ev halkına uyulmasını istediği keskin kuralları duyurur. Onu yalnız bıraktığı için Naz'ın hışmına uğrayan İncila, sözlendirildiği gerçeğini Naz ve Mete'ye söylemek zorunda kalır. Bu haber ikisini de şaşkınlığa uğratırken, Filiz'in bu işte parmağı olduğunu öğrenirler. Mete ve Naz bu zoraki evliliği engellemek için harekete geçerken, İncila'yı kaybetmemek için Kadir ile karşı karşıya gelmeyi göze alan Mete sert bir kayaya çarptığı gerçeğini fark ederken, İncila'nın son kararı her şeyi daha da zora sokar.

Sakla Beni 7. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Josef de Souza Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi herkesi şoke etti...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu
İngiltere'de korkutan olay!
Amrabat'ın ManU pişmanlığı! G.Saray'a gelmedi ve...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kardeşlerim son bölüm full izle! (16 Aralık)
Gönül Dağı son bölüm full izle! (16 Aralık)
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Aralık)
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar tarih verdi!
SURVIVOR NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça kazanmayı unuttu! Barça kazanmayı unuttu! 00:58
R. Madrid'den kadro açıklaması! Arda Güler... R. Madrid'den kadro açıklaması! Arda Güler... 00:04
Beşiktaş Emlakjet A. Efes'i devirdi! Beşiktaş Emlakjet A. Efes'i devirdi! 22:54
Napoli hata yapmadı! Napoli hata yapmadı! 22:38
Nice zirve yarışında yara aldı! Nice zirve yarışında yara aldı! 22:30
Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı? Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı? 21:31
Daha Eski
Ozan Tufan attı Hull City kazandı! Ozan Tufan attı Hull City kazandı! 20:37
Çağlar'lı Atletico deplasmanda kayıp! Çağlar'lı Atletico deplasmanda kayıp! 20:32
Chelsea ikinci yarıda açıldı! Chelsea ikinci yarıda açıldı! 20:05
M. City'e uzatmalarda C. Palace çelmesi! M. City'e uzatmalarda C. Palace çelmesi! 20:03
Dortmund deplasmanda takıldı! Dortmund deplasmanda takıldı! 20:01
İngiltere'de korkutan olay! İngiltere'de korkutan olay! 19:42