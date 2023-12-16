Haberler Dizi Haberleri GÖNÜL DAĞI 119. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI 119. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı 119. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi 118. bölümü ile yayınlanmıştı. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GÖNÜL DAĞI 119. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 119. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 119. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 119. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner, Ali sayesinde Selma'nın doğum günü olduğunu öğrenir. Hazırlık için zamanı olmayan Taner'in yardımına yakınları koşar. Taner'in Selma'ya doğum günü sürprizi ne olacaktır? Ramazan'ın kitaplarını basan yayınevi, Ramazan adına bir onur gecesi düzenleyecektir. Ramazan ve ailesi törene gitmek üzere yola koyulurlar. Törende neler yaşanacaktır? Ciritçi, Kenan, Veysel ve Dişçi Musa Muammer'in vasiyetini yerine getirebilmek için bir yola çıkmıştır. Bu yolculukta neler yaşanacaktır? Filiz bir araba yarışması olduğunu duyar. Arabası henüz hazır olmadığı için başvurma konusunda kararsız kalsa bile denemek ister. Yarışmayı kim kazanacaktır?

Gönül Dağı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 117. bölüm fragmanı izle

DİĞER
Galatasaray maçları Erik Ten Hag’ın sonu oldu! Manchester United’ın yeni hocasını duyurdular: Efsane geri dönüyor…
İYİ Parti'de 'ittifak' krizi: Meral Akşener "CHP" diyeni biçecek! CHP'nin asıl zorluğu...
Galatasaray'da sol bek için takas formülü!
Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM İZLE
📺Yalı Çapkını son bölüm izle
BUGÜNKÜ MAÇLAR
EMEKLİ ZAMMINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 2024 emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (16 Aralık 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? 09:49
Las Palmas - Cadiz maçı ne zaman? Las Palmas - Cadiz maçı ne zaman? 09:46
Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman? Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman? 09:42
Almeria - Mallorca maçı ne zaman? Almeria - Mallorca maçı ne zaman? 09:38
Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 09:36
Aslan'ın Kerem'den beklentisi belli oldu! İşte o rakam Aslan'ın Kerem'den beklentisi belli oldu! İşte o rakam 09:32
Daha Eski
Liverpool - Manchester United maçı ne zaman? Liverpool - Manchester United maçı ne zaman? 09:28
West Ham United - Wolverhampton maçı ne zaman? West Ham United - Wolverhampton maçı ne zaman? 09:24
Freiburg - Köln maçı ne zaman? Freiburg - Köln maçı ne zaman? 09:24
Halil Umut Meler'den açıklama! Halil Umut Meler'den açıklama! 09:22
Brentford - Aston Villa maçı ne zaman? Brentford - Aston Villa maçı ne zaman? 09:20
Arsenal - Brighton maçı ne zaman? Arsenal - Brighton maçı ne zaman? 09:16