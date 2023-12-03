Altın Kafes ZEYNEP ÖZCAN kimdir? ŞiFANUR GÜL hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?

Altın Kafes'in Zeynep'i Şifanur Özcan dizinin meraklıları tarafından araştırılmaya başladı. Şifanur Gül Kırmızı Oda dizisinde de yer almış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Altın Kafes karakteri Zeynep Özcan ve Şifanur Gül ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizleri için derledik.

ALTIN KAFES TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

ALTIN KAFES ŞİFANUR GÜL KİMDİR?

Babası Ayhan ve kardeşi Berna ile yaşayan Zeynep, annesi öldükten sonra evin anneliğine soyunmuş, ailesinin yükünü sırtlanmış kendi halinde bir bir hayat yaşamaktadır. Beyoğlu ailesinin sahibi olduğu okulda ilkokul öğretmenliği yapan Zeynep'in yolu Onur Beyoğlu ile kesişince tüm hayatı değişecektir.

ŞİFANUR GÜL KİMDİR?

26 Kasım 1997'de Ankara'da doğmuştur. Şu an 26 yaşında olan oyuncu, 18 yaşında oyunculuk eğitimi almaya başlamış, profesyonel anlamda eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Kamera önü oyunculuğuna ilk projesi olan Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Benim Adım Melek, Uyanış: Büyük Selçuklu, Cam Tavanlar, Hayatımın Şansı, Kuş Uçuşu ve Terzi dizilerinde oynamıştır.

ŞİFANUR GÜL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?