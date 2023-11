YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 48. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 47. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Seyran, Pırıl'ın Pelin'in kuzeni olduğunu öğrenir ve kendilerine tuzak kuranın Pelin olduğu konusundaki şüphesi güçlenir. Ferit ise kendini çok sıkışmış ve çıkışsız hissetmektedir. Seyran; tüm bu olayların üzerine çocuk yapma düşüncesine sıcak bakmaya başlar. Kazım, Suna ve Kaya'nın düğününü yıldırım hızıyla planlarken, Nükhet Suna'nın her şeyi öğrenmesine rağmen sesini çıkarmamasına anlam veremez. Halis Ağa; tüm gerçekleri Seyran'a açıklamak için onu yanına çağırır. Asuman, Orhan ve Dicle'yi beraber görür. Ferit, Pelin'i ve bebeğini Şehmuz'un elinden kurtarmak için ona bir teklifte bulunur. Suna; Ferit ve Abidin'in sakladığı Pelin'i görür ve onun hamile olduğunu anlar.

YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE