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YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 48. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yalı Çapkını 48. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 10:01 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 10:20
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YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 48. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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Seyran, Pırıl'ın Pelin'in kuzeni olduğunu öğrenir ve kendilerine tuzak kuranın Pelin olduğu konusundaki şüphesi güçlenir. Ferit ise kendini çok sıkışmış ve çıkışsız hissetmektedir. Seyran; tüm bu olayların üzerine çocuk yapma düşüncesine sıcak bakmaya başlar. Kazım, Suna ve Kaya'nın düğününü yıldırım hızıyla planlarken, Nükhet Suna'nın her şeyi öğrenmesine rağmen sesini çıkarmamasına anlam veremez. Halis Ağa; tüm gerçekleri Seyran'a açıklamak için onu yanına çağırır. Asuman, Orhan ve Dicle'yi beraber görür. Ferit, Pelin'i ve bebeğini Şehmuz'un elinden kurtarmak için ona bir teklifte bulunur. Suna; Ferit ve Abidin'in sakladığı Pelin'i görür ve onun hamile olduğunu anlar.

YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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