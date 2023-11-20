Ömer 33 Bölüm fragmanı izle | Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV

Star TV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Ömer'in yeni bölümü heyecnala bekleniyor. Ömer dizisinin gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek isteyen izleyiciler ise Ömer 33. bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yönelmişti. İşte Ömer 33. bölüm fragmanı ve detayları..

ÖMER 33. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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ÖMER GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Babasının Çiçek'le evlilik hazırlığında olduğunu öğrenen Ömer, bunun annesinin hatırasına saygısızlık olacağını söyleyerek karara karşı çıkar. Fakat hem çocuklarının ailevi meseleleriyle hem de annesinin sağlık sorunlarıyla boğuşan Reşat, kararının arkasında durarak Ömer'e kapıyı gösterir. Aralarındaki gerilim devam etse de Ömer'i sakinleştirmek yine Gamze'ye düşer.

Kocasından ayrılarak kendi ayakları üzerinde duracağı bir hayat inşa etmeye çalışan Nisa, Hakan'ın onun için hazırladığı sinsi plandan habersizdir. Şükran'ın boşanma davası açtığını öğrenen Tahir, yalnızlık ve çaresizlikle mücadele ederken Hasan'ın verdiği desteği minnetle karşılar fakat büyük bir tehlikenin içine çekildiğinden habersizdir.

Çocuklar için düzenlenen bir projeye katılması için Şule'den davet alan Ömer, bu davete Gamze'nin de sıcak bakmasına mutlu olur. Lokanta'nın açılışında yaşananlarsa herkes için şok etkisi yaratır. Nevzat'ın onun için yarattığı iş yoğunluğundan muzdarip olan Gamze, Ömer ile yaşayacağı büyük sorunları tetikleyecek çok zor bir durumda kalır.

ÖMER 33. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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